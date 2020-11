Ázerbájdžán staví novou silnici do Náhorního Karabachu. Míří do vsi Sukovušan, kterou Ázerbájdžánci dobyli v boji s Arménií. Na začátku devadesátých let minulého století odtud před válkou ve spěchu musela odejít menšina Azerů. Nyní místo svědčí o tom, že své domovy narychlo opouštěli Arméni. Kdy se do obce vrátí běžný život, je otázkou.