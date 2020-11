Ve věku 92 let zemřela v úterý někdejší televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková. Byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, kdy statečně informovala až do vypnutí vysílačů o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Za normalizace pak Moučková čelila perzekucím. „Vytrvala navzdory všemu,“ vzpomíná na ni dokumentaristka Olga Sommerová, která s ní točila.