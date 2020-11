Státní podnik Diamo testuje nový způsob úpravy Heřmanické haldy. Lokalita patří mezi největší ekologické zátěže v Ostravě a prohořívá, což je stěžejní problém. Vyřešit by ho mohly speciální injektáže, postupné ochlazování a odtěžování materiálu. Kompletně by mohla být oblast vyčištěna do 15 let.