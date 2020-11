Rodinám z guatemalských měst Huehuetenango, Izabal a jejich okolí museli po řádění hurikánu Jóta pomáhat vojáci. Přes čtyři tisíce lidí bylo přepraveno do krytů. Jejich domy, ale i mosty a cesty spláchla voda. Guatemala i sousední Honduras trpí v posledních letech velkými suchy způsobenými oteplováním klimatu. Právě to zároveň přináší do této části Ameriky silné bouře.