Lesy ČR stojí před nutnou reorganizací, která by měla podle vedení přinést efektivnější fungování státního podniku. Místo jedenácti krajských ředitelství bude pouhých sedm, které by měly pokrýt větší oblasti. Dále by se například měly zrušit samostatné správy toků. Podle části starostů nebo ekologů to ale třeba v Jeseníkách péči o lesy spíše uškodí.