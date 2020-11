Přes 109 tisíc prvňáků a na 107 tisíc druháků se po více než měsíci mohlo vrátit do základních škol. Po dvou týdnech se také znovu otevírají speciální školy. Žáci i učitelé musí nosit všude roušky. Třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, ale žáci z různých tříd by se neměli potkávat, a to ani v družině.