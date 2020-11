Mezi hasiči přibývá nakažených novým koronavirem. Napříč republikou je jich momentálně přes 700. Pokud se bude situace dál zhoršovat, sbor zvažuje, že by do služby povolával i členy, kteří sice mají pozitivní test, ale jsou bez příznaků. Krizovou variantu by muselo potvrdit generální ředitelství hasičů a také hlavní hygienička.