Od půlnoci do rána poprvé platil zákaz vycházení

V Česku od půlnoci do 4:59 platil zákaz vycházení, od středečního večera budou muset lidé zůstat doma již od 21:00. Přes noc musí být zavřené obchody, zavírací hodinu stanovila vláda na 20:00, otevřené mohou být především lékárny a benzinky. První noc se zákazem vycházení kontrolovali jeho dodržování strážníci a policisté. Narazili především na bezdomovce, kteří nevěděli kam jít. V noci se mohou venku pohybovat především lidé, kteří jedou do práce nebo z práce nebo v noci venku pracují, případně cestující k lékaři. Musí ale prokázat, proč venku jsou, lze to i zpětně.