Liduprázdný „Dumasův“ ostrov Montecristo vzkvétá. Na pláže nesmí vstoupit ani strážci rezervace

Po světě je jen málo turistických destinací, které by nezasáhl úbytek návštěvníků během pandemie. Italský ostrov Montecristo naopak bez lidí vzkvétá. Obývají ho jen jeho stráže. A i přesto, že se na ostrov ročně dostane zhruba tisícovka turistů, jde o místo, které zná patrně každý. Ostrov je známý především z románu Alexandra Dumase staršího Hrabě Monte Christo. Místní pláže by se okamžitě staly turistickým hitem. Kvůli obavám o citlivý ekosystém ale na ně nesmí nikdo vstoupit. A to ani jediní čtyři stálí obyvatelé ostrova - zdejší strážci parku.