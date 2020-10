Česko má před sebou první víkend, kdy bude platit opatření omezující pohyb lidí. Nevztahuje se třeba na výlety do přírody, přesto by tam lidé měli vyrážet maximálně ve dvou – limit neplatí jen v případě členů jedné domácnosti. Pobyt na čerstvém vzduchu je doporučený i vládou. Podle předpovědi by se navíc mělo oteplit a vyjasnit.