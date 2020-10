Vláda upravila pravidla pro prodej z výdejních okének. Některé prodejny tak otevřou až v pátek

Část obchodů, které musejí být od čtvrtka zavřené, využívá výjimky a vydává alespoň zboží, které si lidé objednají přes internet. Jde tak o jedinou možnost, jak mohou nyní fungovat. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) řekl, že vláda ještě přepsala řádek ve vlastním usnesení. To původní bylo totiž pro majitele obchodů nejasné. Vyplývalo z něj například to, že obchody můžou vydávat jen zboží z jiných e-shopů, nikoli to vlastní. Někteří prodejci tak měli první den platnosti nových opatření zavřeno, otevřou až v pátek.