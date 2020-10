Svateb v Česku opět ubývá. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru a nejistému vývoji snoubenci obřady často ruší. A to přesto, že mají do konce týdne výjimku, není nijak omezený počet pozvaných, hostiny mohou být v jinak zavřených restauracích a to až do půlnoci. Řada provozovatelů podniků ale o výjimce neví.