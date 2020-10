Německá policie vyklidila jeden z posledních velkých squatů v Berlíně. Kvůli obavám z násilných střetů s extrémní levicí do akce nasadila na patnáct set policistů, zásahovou jednotku, tým horolezců a těžkou techniku. Místo zabarikádovaným vchodem vnikli do budovy oknem. Extrémisté se do prvních potyček už zapojili a další demonstrace se chystají.