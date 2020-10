Q&A: Daniel Stach o letošních Nobelových cenách

Nástroj, který umožňuje dělit geny, proniknutí do tajů supermasivních černých děr, nebo pochopení a způsob léčby hepatitidy typu C - to jsou některé z objevů, které svým objevitelům přinesly v roce 2020 Nobelovu cenu. Jak může změnit lidstvo úprava genetické informace v nás? Jaké může být nebezpečí? Jak vědci zkoumají miliardy světelných let vzdálená tělesa? Na tyto a další otázky odpovídá Daniel Stach z vědecké redakce ČT24.