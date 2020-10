Prestižní Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství letos získali vědci z USA a Velké Británie, a to za objev viru, který způsobuje žloutenku typu C. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byla tato nemoc diagnostikována více než 70 milionům lidí. Základní objevy v souvislosti s virem učinili vědci Harvey James Alter, Michael Houghton a Charles Moen Rice.