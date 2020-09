Lidé v karanténě volili zastupitele a senátory. Autem projížděli skrze drive-in stanoviště

Volby do krajských zastupitelstev spolu s 1. kolem senátních voleb ve třetině obvodů začnou sice až o víkendu, ale ti, kteří jsou kvůli koronavirové nákaze v karanténě a chtějí se voleb zúčastnit, hlasovali už ve středu. Od sedmi hodin ráno do tří odpoledne v takzvaných drive-in stanovištích - fakticky průjezdných stanech, ve kterých volili přímo z aut, aniž by z nich museli vystupovat.