V Anglii testovali tryskový oblek pro záchranáře v horách. U zraněného tak mohou být v řádu minut

Záchranná služba v Anglii vyzkoušela nový tryskový oblek, s jehož pomocí by se měli dostávat ke zraněným v hůře dostupných oblastech. Firma The Great North Air Ambulance Service (GNAAS) se spojila s Gravity Industries a vyvinuly speciální oblek s tryskami na pažích a zádech, které umožňují záchranáři vznášet se nad terénem a rychle tak přispěchat potřebnému na pomoc. První testy dopadly nad očekávání dobře. Na simulované místo nehody, na které by normálně záchranář šel zhruba 25 minut pěšky, doletěl v obleku za 90 vteřin.