70 let od založení Pomocných technických praporů. Román Černí baroni i propaganda režimu se od historie liší

Uplynulo 70 let od vzniku Pomocných technických praporů v tehdejším komunistickém Československu. Šlo o vojenské jednotky složené z mladých mužů, kterým režim nevěřil. Kněžím, synům ze statkářských rodin, potomkům šlechtických rodů a intelektuálům proto nesvěřil zbraně a nasazoval je většinou na otrocké, nebezpečné práce – do dolů nebo na stavbách. Do povědomí veřejnosti se takzvaní „pétépáci“ dostali díky románu Miloslava Švandrlíka a jeho následné filmové verzi. Ta se odehrává v Nepomuku, kde osudy příslušníků PTP připomíná hned několik výstav.