Už 25 let uplynulo od začátku jedné z největších kauz novodobého Slovenska - násilného zavlečení syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče do zahraničí. Vyšetřování ukázalo na tajnou službu, pachatele ale dosud nikdo nepotrestal. Podle prezidentky Zuzany Čaputové stále existuje naděje, že se to změní.