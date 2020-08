"Na chodbě bili muže a já jsem začala křičet otčenáš," popisuje vězněná Běloruska

Běloruska Ineesa Včerašňaja byla i s manželem zadržena během prezidentských voleb, navzdory tomu, že se žádného opozičního mítinku neúčastnili. „Sebrali nás ve volební místnosti, takových lidí byla celá řada,“ popsala v Událostech, komentářích. Podmínky ve vazbě byly podle ní tristní: „Na devíti metrech čtverečních bylo 36 žen, většinou mladých, v různém zdravotním stavu. Nedávali nám vodu k pití, neměly jsme co dýchat. Na chodbách pořád někoho mlátili. Když jednou nemilosrdně byli muže, zacpala jsem si uši a začala jsem křičet otčenáš.“ Včerašňaja ujistila, že nikdo z Bělorusů nechce válku. „Je třeba se z té situace dostat. Ale jak to udělat bez krve? To nevím.“