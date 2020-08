Po dlouhém pronásledování zadrželi na Příbramsku řidiče pod vlivem drog. Vytlačil policejní auto do příkopu

V pondělí v ranních hodinách zadrželi policisté u Dobříše po tři čtvrtě hodiny dlouhé automobilové honičce dvě osoby. Nejprve se je pokoušeli zastavit kvůli rozbitému přednímu světlu. Řidič však na žádné výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl - a to až 160 kilometrů v hodině. Agresivní motorista po pár kilometrech pronásledování hlídkou i leteckou službou dokonce neváhal vytlačit policejní vůz do příkopu. Policie se ujíždějící automobil snažila zpomalit i výstřely do pneumatik. To se však podařilo až s použitím zastavovacího pásu. Oba členové posádky byli pod vlivem amfetaminu. Řidiči hrozí až šest let odnětí svobody.