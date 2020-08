Ivan a Josef Trojanovi jako Šarlatán. Drama polské režisérky Hollandové si odbylo českou premiéru

Do kin vstupuje Šarlatán - životopisné drama režisérky Agnieszky Hollandové. To se inspirovalo osudy léčitele Jan Mikoláška, který měl podle svých slov „dar od Boha“. Znalec bylin se z původní obliby dostal do nemilosti komunistického režimu a byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k odnětí a ke ztrátě občanských práv a svobod. Film měl premiéru v pondělí v pražském kině Lucerna.