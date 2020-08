Hrady a zámky navštívilo v červenci milion tři sta tisíc lidí. To je o 110 tisíc víc než loni a zároveň nejvíc za poslední tři roky. Ani to ale nevyrovná ztráty z jara, kdy byly památky kvůli koronaviru dva měsíce zavřené. Nejnavštěvovanější jsou zámky Lednice, Hluboká a Český Krumlov. Památkáři předpokládají, že srpen by mohl být stejně úspěšný, očekávají ale slabší podzim.