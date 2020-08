Desátá městská část Prahy vlastní Čapkovu vilu šest let a o příštím využití ještě nerozhodla. Renovací by jí chtěla vrátit tvář ze třicátých let, kdy tam spisovatel se svou ženou žil - a pak dům otevřít veřejnosti. To se ale nelíbí pražské TOP 09. Podle ní zásahy poškodí autentičnost místa.