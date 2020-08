Jinan dvoulaločný může být hodně dlouhověký strom. Jsou známé jinany staré několik tisíc let. Ten, který roste na okraji Děkanského lesa u Českých Budějovic, je sice starý jenom 25 let, přesto i on je o něco vzácnější než jiné. Lesník Petr Kocina ho vypěstoval ze semene stromu, který přežil výbuch atomové bomby v Hirošimě na konci druhé světové války.