Správa Krkonošského národního parku staví v horách dřevěné přehrážky - zábrany v příkopech, které se v krkonošských lesích naopak uměle vytvářely před desítkami let. Tehdy bylo cílem vytěžit co nejvíce dřeva a krajinu odvodňovat. To už ovšem dávno neplatí a nové zábrany by měly vodu v přírodě naopak udržovat a pomoci tak v obnově důležitých rašelinišť.