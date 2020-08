Od „pravěkého obra“ až po nejmodernější prototypy. Na Šumavě otevřelo muzeum mobilních telefonů

V Železné Rudě na Šumavě je nově muzeum mobilních telefonů. A to v něm místní sběratel Filip Brož představuje zatím jen asi pětinu své sbírky, v níž má tisíce modelů od nejstarších přístrojů ze začátku 80. let až naopak po ty nejmodernější. K vidění jsou tam ale třeba i prototypy telefonů, které se na trh nikdy nedostaly. Expozice ve svém současném uspořádání bude otevřená do října, pak se přestěhuje do větších prostor.