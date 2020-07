Od pondělního večera až do středečního rána trval převoz třech tanků do Plzeňského Prazdroje. Jednalo se o největší transport, který do pivovaru kdy mířil. Při průjezdu nadměrného nákladu Plzní museli asistovat policisté i energetici. V některých místech totiž transport projížděl i ve velice těsné blízkosti domů a elektrického vedení.