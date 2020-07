Tři kilometry tunelů protiatomového krytu v centru Ústí nad Labem se možná otevřou veřejnosti. Do své správy kryt nedávno získalo městské muzeum, jehož zástupci by rádi tunely dali do pořádku a upravili pro návštěvníky. Kryt byl postaven za druhé světové války, poté sloužil pro účely civilní obrany.