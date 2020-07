V italském Janově bude zanedlouho otevřen nový most, který právě prochází zátěžovými zkouškami. Při jejich takzvané „nulté fázi“ na most najely nákladní automobily. Celková hmotost zátěže činila 2500 tun a otestovány musely být všechny části mostu. Nový most v přepočtu za 5,2 miliardy korun nahrazuje ten původní, který se před dvěma lety při plném provozu zřítil. Tragédie si vyžádala 43 obětí.