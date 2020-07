Na vlčí bob kosou. Správci Krkonoš se snaží dostat z hor invazivní lupinu

Správci Krkonošského národního parku likvidují v těchto dnech invazivní lupinu mnoholistou. Květina známá pod lidovým označením vlčí bob pochází ze Severní Ameriky, do volné přírody rozšířila od zahrádek horských chalup. V Krkonoších nyní vytlačuje původní botanické druhy a ubírá pastvu ovcím i koním. Ochránci tak musí lupinu posekat dřív, než se vysemení; vhod by proto přišli i dobrovolníci, kteří umějí vzít do ruky kosu.