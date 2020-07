Koalové jsou podle zoologů ve vážném ohrožení. Do třiceti let jim hrozí úplné vyhynutí v oblasti, kde žije velká většina z nich – v Novém Jižním Walesu. Jen za posledních osm let klesl jejich počet o polovinu na necelých 20 tisíc. Může za to hlavně klimatická změna a rozsáhlé lesní požáry.