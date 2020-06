Z uhelného lomu je jezero. Speciální mola pomohou ptákům s hnízděním, přístupné bude i veřejnosti

Stavební firma Metrostav dokončuje práce na rekreačních zónách jezera Most. Instaluje i speciální plovoucí mola, která by měla sloužit ke hnízdění ptáků. Vodní plocha je však plánována i pro lodě či koupání. Na území bývalého hnědouhelného lomu, který vznikl po zbourání historického města Most, je ale zatím zákaz vstupu. Lokalita je totiž stále vedená jako dobývací prostor.