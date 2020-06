Na obnově největší kolonády v Karlových Varech pracují desítky restaurátorů, kteří se pustili do oprav jak soch na nábřeží, tak budovy a samotného podzemí. Rekonstrukce soch z přírodního kamene by se navíc měla provádět ručně bez použití chemikálií. Práce by měly být hotové do zahájení příští lázeňské sezony.