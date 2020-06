Pražská policie ode dneška nasazuje do provozu 20 nových elektromobilů, další přibudou do konce měsíce. Nemají být určeny přímo k zásahům, ale třeba k vyšetřování nebo na výjezdy k přestupkům. Vozový park sboru se bude měnit i do budoucna, klasických osobních aut dostane ještě letos 900.