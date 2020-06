V 19. století jsme ho vyhubili, teď se vlk vrací do Českého pohraničí. Budeme ho tolerovat nebo ho vyhubíme znovu? Dokument Návrat vlka nabízí rozdílné pohledy dvou chovatelů ovcí. Zatímco Petr Zacharda bere vlka jako součást přírody a na jeho přítomnost si zvykl, i když ho opatření a nákup psů stály statisíce korun, Tomáš Havrlant je bytostně přesvědčen, že vlk do zemědělské krajiny vůbec nepatří a měl by zůstat v rezervaci.