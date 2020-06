Na Novomlýnských nádržích se staví nový most. Do teď se na hlavní silnici mezi Brnem a hranicemi s Rakouskem bourala původní stavba v dezolátním stavu. Už několik měsíců je proto trasa uzavřená. S pracemi, které vyjdou asi na 350 milionů korun, pomáhá těžká technika. Dělníci by se ale neobešli bez pomoci potápěčů.