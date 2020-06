Vědci z Fakulty strojní ČVUT pracují na zlepšení efektivity spalovacího motoru. Úměrně tomu by se měly snížit jeho emise. Dosáhnout toho chtějí pomocí vodíku, který vhodným způsobem přidají k běžným fosilním palivům. I vozidla na benzín nebo naftu by se tak do budoucna mohla přiblížit plnění čím dál přísnějších limitů.