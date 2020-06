Faktor Čaputová aneb první rok slovenské prezidentky

Je tomu přesně rok, co do úřadu slovenského prezidenta nastoupila první žena v historii: právnička a občanská aktivistka Zuzana Čaputová. Když oznámila kandidaturu, byla to i na Slovensku neznámá osobnost. Oponenti ji kritizovali za nedostatek politických zkušeností. S výkonem její funkce je ale rok poté spokojeno přes 70 procent Slováků. Jaký byl rok Zuzany Čaputové? Jak jí vnímají Slovenky? Známých slovenských žen se ptal Martin Mikule.