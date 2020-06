Kudy letos nejrychleji k moři? Stále více řidičů volí cestu do Chorvatska přes Maďarsko a Slovensko

Otevřené hranice znamenají pro Čechy jediné - dovolená v létě u moře je po koronavirové krizi opět ve hře. Například do oblíbeného Chorvatska stále více Čechů volí trasu přes Slovensko a Maďarsko. Je to výhodné hlavně pro lidi z východní části země. Nejdřív je nutné dostat se do Bratislavy – třeba z Brna po dálnici D2. Řidiči by ovšem měli mít na paměti, že hned v sousedním Slovensku je nutné mít dálniční známku. Stojí 10 euro a je elektronická, takže se dá pohodlně pořídit z domu.