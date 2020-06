Od poloviny června se Čechům otevře řada zemí. V řadě případů ale tam, kam česká vláda vyjíždět dovoluje, uplatňují státy stále svá vlastní omezení. Například do Chorvatska Češi mohou, cesta tam ale vede přes Rakousko a Slovinsko. Rakušané zatím neotevřeli pro své jižanské sousedy, Slovince, hranice. To by mohlo způsobit problémy pro vracející se Čechy.