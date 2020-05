V sobotu 30. května odstartovala z Mysu Caneveral raketa Falcon 9 s vesmírnou lodí Crew Dragon. Na palubě byli astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Poprvé do vesmíru vylétla loď soukromé společnosti, a to SpaceX Elona Muska. Po devítileté pauze získali Američané schopnost vynést člověka do vesmíru a mohou se přestat spoléhat na ruský Sojuz.