Používali ho v chodbách, které vyvrtali do stěn povrchového lomu ČSA. Řeč je o kombajnu na těžbu uhlí, který sloužil v temném dole dlouhých 11 let. Jenže takzvané chodbicování zhruba před měsícem těžební společnost Severní energetická ukončila. Už se jí to nevyplatilo, a tak stroj už nemá využití. Pravděpodobně zamíří do muzea.