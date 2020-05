Pořadatelé zájmových kroužků, ale i soukromí provozovatelé škol a školek řeší, jakým způsobem nahradí přerušenou výuku. Většina nabízí speciální lekce, on-line kurzy nebo odložené hodiny odečte ze školného v příštím roce. Někteří rodiče by rádi dostali peníze zpět. Řadě provozovatelů by to ale způsobilo vážné problémy.