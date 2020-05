Z Českého Švýcarska se na svoji cestu vydávají čerstvě vylíhnutí lososi. Z řeky Kamenice zamíří do Labe a odtud až do Německa k moři. Do svého domovského toku se přitom nakonec vrátí, když jim je osm let. Lososi v minulosti z českých řek zmizeli kvůli špinavé vodě a stavbě přehrad. Snaha o jejich návrat trvá už třicet let.