Podle posledního vyjádení ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se dětské tábory v nadcházejícím létě mohly nakonec pořádat alespoň v srpnu. I tak by to ale znamenalo ekonomické ztráty pro pořadatele a organizátory, a komplikace pro rodiče. Vláda by měla o táborech definitivně rozhodnout v květnu.