Základní školy v Česku začínají řešit, kolik prvostupňových žáků by mohlo od 25. května znovu usednout do lavic. Ředitelé přitom přemýšlí také o tom, kdo bude děti ve třídách učit. V maximálně patnáctičlenných skupinách žáků, u nichž by nákaza koronavirem mohla mít vážný průběh, totiž nebudou smět učit například pedagogové z rizikových skupin.