Všichni jsme už unavení, pracovní režim se kompletně změnil, zní od českých záchranářů

Denní a pracovní režim se během pandemie nemoci COVID-19 zásadně změnil, zní od záchranářů Adama Svobody a Pavla Kačenky, kteří patří mezi zdravotníky čelící možné nákaze koronavirem v první linii. U pacientů musejí být co nejrychleji, s nákazou jim ale přibyly povinnosti. Třeba nutnost obléct se do ochranných oděvů v případě, že by se mohli setkat s infikovaným. „Snažíme se vydržet, všichni už jsme dost unavení,“ dodává záchranář Svoboda. „Ale myslím si, že určitě nějakou dobu ještě vydržíme.“