Provozovny řemeslníků, farmářské trhy či autobazary. Končí některé z vládních restrikcí

Po období zákazů přichází tzv. chytrá karánténa a s ní související uvolňování. Spolu s farmáři a prodejci aut otevřou své provoznovny i řemeslníci. Povolené jsou také svatby do deseti lidí a profesionální sportovci mohou začít s venkovními tréninky. Vysoké školy se otevřou pro studenty posledních ročníků. Vláda rozdělila ukončování omezení do pěti etap, ta poslední by měla být 8. června.