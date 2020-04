Uplynulo dvacet let od premiéry filmu Samotáři. Podle scénáře Petra Zelenky a Olgy Dabrowské ho natočil režisér David Ondříček. Snímek sledoval život sedmi třicátníků, kteří sice snadno navazují partnerské vztahy, ale nedokáží si je udržet, a řada jeho replik zlidověla. Tyjo… co je to za muziku?